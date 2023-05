Com’è ben noto a chi segue il gossip turco, il matrimonio tra Demet Ozdemir e Oguzhan Koc è giunto definitivamente ai titoli di coda. A distanza di solo otto mesi dalle nozze (i due si sono sposati ad agosto 2022), l’attrice e modella e il cantante hanno deciso di dirsi addio e di separarsi in maniera consensuale.

“Abbiamo deciso di farla finita. Abbiamo preso questa decisione dopo un’attenta analisi, e sappiamo la nostra scelta influirà anche sulle nostre famiglie. Stiamo facendo del nostro meglio per portare avanti le pratiche di divorzio senza farlo pesare ai nostri familiari. Chiediamo a tutti voi di mostrare la stessa sensibilità”, si leggeva nella breve nota condivisa su Instagram. Insomma, ognuno per la sua strada.

Tra quelli che non avevano mai creduto all’unione tra Demet e Oguzhan c’era Alessandro Rosica, molto addentro alle vicende del gossip turco. Dopo l’uscita della notizia relativa alla separazione, l’Investigatore social aveva scritto un lungo post su Instagram: “Un matrimonio combinato con una fine già prevista, quello tra l’attrice Demet Özdemir e Oğuzhan Koç. Una coppia totalmente costruita, al fin di far decollare entrambi, soprattutto il cantante turco. I due, insieme ai manager, hanno sicuramente raggiunto i loro obiettivi, ma a che prezzo? Ricordiamo però anche tutte le pressioni ricevute da Demet in questi anni. Oggi raggiungiamo una vittoria, tutti insieme, oggi arriva la parola fine su questa coppia tanto discussa quanto finta, oggi arriva la fine dell’Oguzhangate. Questa vittoria è anche un po’ nostra, non abbiamo mai mollato”.

Lo scorso 8 maggio, la diva turca e il cantante hanno divorziato (l’udienza si è svolta presso il Tribunale di Adalar), e nella giornata di ieri, Demet Ozdemir è stata intercettata dalla stampa turca mentre usciva dalla casa in cui ha vissuto con l’ormai ex marito. “Sono venuta a prendere alcuni oggetti personali che erano ancora qui”, ha detto l’attrice, la quale ha ribadito di non voler parlare della sua vita privata, evitando anche di rispondere ad una domanda sull’attuale rapporto con Oguzhan Koc. Poi, è sfrecciata via in automobile.