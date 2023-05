Nell’attesa che vengano resi pubblici i dettagli del nuovo assetto della Rai, le nuove indiscrezioni lasciano ipotizzare una vera e propria fuga di talenti dal servizio pubblico in direzione Discovery. Dopo l’addio di Fabio Fazio, che ha traslocato sul Nove con tutto il suo programma, ora sembra anche che Serena Bortone sia pronta ad un’uscita di scena.

I rumors vedono da tempo vacillare la posizione della conduttrice di Oggi è un altro giorno. Il vice presidente uscente del day time Rai, Adriano De Mario, raggiungo da Fanpage.it, si era limitato ad un secco “no comment”, sulla questione, lasciando di fatto diverse incertezze sulla riconferma del talk show pomeridiano della prima rete.

“In Rai si vocifera che Serena Bortone sia in trattativa per passare a Discovery”, fa sapere Dagospia. "Tre giorni fa, su Instagram, ha pubblicato una foto con Laura Carofoli, responsabile della programmazione e della produzione del canale americano. Didascalia: ‘Ritrovare le amiche vere'. Sarà solo una coincidenza?", si legge sul di Roberto D'Agostino. "Prendendo ispirazione da Fazio, la Bortone, grande amica di Stefano Coletta, direttore del Prime Time Rai, potrebbe mollare prima di essere silurata".

Insomma, la mossa social della conduttrice appare tutt’altro che casuale. Anzi, pare che la Bortone abbia voluto giocare d’anticipo facendosi vedere mentre intrattiene una conversazione con la Carofoli, che in passato ha lavorato per il servizio pubblico e che oggi è responsabile dei contenuti per l’Italia di Warner Bros Discovery.