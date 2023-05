Giunta al capolinea la relazione con l’ex marito Brian Perri, Elisabetta Canalis ha voltato pagina, ed è pronta a guardare al futuro accanto ad un altro uomo. La showgirl sarda e Brian si sono sposati circa dieci anni fa, e dal loro matrimonio è nata Skyler. Ma sono già alcuni anni che tra i due era in corso una crisi per via di alcune divergenze caratteriali, a cui si sono aggiunte le rimostranze di Perri per la condizione di alcuni programmi da parte della moglie su TV8. Motivi che hanno portato la coppia a separarsi, anche se in realtà non è mai arrivata la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

Il settimanale Chi, però, ha paparazzato Elisabetta Canalis a Los Angeles mano nella mano con il suo istruttore di kickboxing, Georgian Cimpeanu: un chiaro segnale che tra di loro c’è qualcosa in più di una semplice amicizia. I due erano stati sorpresi già a Milano durante la Fashion Week, e già in quell’occasione erano iniziate a circolare le prime voci su una loro possibile relazione. Ora, però, le cose sembrano essere cambiate, e nonostante i due non abbiano confermato la loro relazione, le foto che li ritraggono insieme non sembrano lasciare spazio a dubbi: “Una volta scesi dall’auto si sono scattati foto e selfie (anche scherzosamente hot) – si legge su Chi -. E sempre sulla strada hanno improvvisato una piccola sessione di allenamento, con lei che fa spaccata in aria alla Heather Parisi o prova a colpirlo con delle ginocchiate che lui para con disinvoltura. Insomma, le classiche schermaglie amoroso tra amanti… di arti marziali”.