Alfonso Signorini ha ricevuto una lettera da Fra Alfredo, pubblicata sul numero del settimanale Chi in edicola questa settimana. L’uomo, la cui età precisa è sconosciuta, ha raccontato al direttore di essere un appassionato di reality, proponendogli di fare un provino per poter entrare a far parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello, che con ogni probabilità sarà in versione “Nip”. Il frate ha citato Cristina Scuccia, ex suora, attualmente in gara all’Isola dei Famosi, “Così mi è venuta un’idea, non per la visibilità, ma per il messaggio da portare ai giovani”, le lue parole.

Fra Alfredo ha scritto una lunga lettere indirizzata ad Alfonso Signorini pubblicata sul settimanale Chi. Appassionato di reality, ha raccontato al conduttore di aver seguito l’ultima edizione del Gf Vip, e che adesso sta seguendo L’Isola dei Famosi e il percorso dell’ex suor Cristina, “molto tenace ma sempre corretta, garbata, evangelizzatrice. Perché anche se non si porta l’abito non si smette mai di essere una suora o un frate”.

La lettera di Fra Alfredo

Così, Fra Alfredo ha fatto una richiesta a Signorini: “Mi è venuta un'idea, non per la visibilità, ma per il messaggio da portare ai giovani. Ti faccio una proposta: ti piacerebbe un frate nella prossima edizione del GF?". L’uomo ha raccontato di voler raccontare la sua storia in tv, dall’infanzia segnata dai problemi con la figura paterna a quelli di salute contro i quali ha lottato: "Emorragia interna a 30 anni, tumore all'intestino a 40, infarto e coma a 46 dopo la morte di mio padre. Sono diventato frate a 32 anni, dedicando la vita agli altri. La mia, malgrado le gratificazioni e il successo professionale, era insignificante. Sono un frate sui generis: Sono tenace, duro, crudo e diretto a volte, simpatico, empatico, non mi fa paura nulla. E ho il dono dell’inclusività. Difetti? Sono impermeabile. Non mi turba più nulla", le parole prima di invitare il conduttore a incontrarsi. "Se ti va mi piacerebbe parlarti, raccontarti della mia vita".

La risposta di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha risposto a Fra Alfredo, comunicandogli di aver accettato di incontrarlo: “Caro Fra Alfredo, grazie per l'interesse e l'entusiasmo con cui segue il cosiddetto mondo secolare. Magari due chiacchiere le faremo. Un caro saluto".