Sono giorni magici per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Da poco meno di due settimane, infatti, è nata la piccola Cèline Blue, e i due ex vipponi condividono sui social tantissime foto insieme alla neonata. Il deejay, già papà di un bambino (avuto dalla precedente relazione con Clementina Deriu) ha deciso di tatuarsi il nome di sua figlia. I followers, però, che sono attenti ad ogni minimo dettaglio, hanno notato un errore di ortografia.

Alessandro Basciano si tatua il nome della figlia

Alessandro Basciano, per celebrare la nascita di Cèline Blue, ha deciso di tatuarsi il suo nome sul petto. Il compagno di Sophie Codegoni non è nuovo alle dediche incise sulla pelle: infatti, ha anche un tatuaggio dedicato al suo primo figlio, Nicolò, proprio dietro al collo. Ciò che ha attirato l’attenzione dei followers dei Basciagoni, è l’evidente errore di ortografia. Infatti, la bambina si chiama Cèline Blue ma, la lettera “b”, è scritta in corsivo minuscolo e non in maiuscolo come, invece, dovrebbe essere, dato che si tratta di un secondo nome.

Al di là di questo piccolo dettaglio, Alessandro e Sophie si stanno godendo appieno la loro bimba. In questo giorni, la 21enne influencer ha raccontato di aver ricevuto un grosso aiuto da mamma Valeria, che da quando è nata la sua nipotina si trova a Roma.