Nel corso della puntata di oggi di Viva Rai2, Fiorello ha sganciato una vera e propria bomba che potrebbe mettere in subbuglio la macchina organizzativa della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Secondo quanto raccontato dal conduttore, Amadeus potrebbe lasciare la conduzione della kermesse canora e, di conseguenza, la direzione artistica. Queste le parole di Fiorello riportate dal Corriere della Sera: “Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: ‘Non so se quest’anno farò Sanremo’. La butto lì: mi ha detto ‘non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so’. Oh, mi ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dire le cose perché la gente deve sapere”.

Si tratta di una “burla” inscenata dai due amici, oppure Amedeus è realmente intenzionato a lasciare il Festival dopo tre anni?