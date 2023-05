La storia d’amore tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi procede come meglio non potrebbe. La relazione, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, continua ad appassionare tantissimi fan, felici per i loro beniamini che, una volta terminato il reality, si stanno vivendo al massimo.

Nelle stories su Instagram, gli Incorvassi condividono spesso momenti della loro quotidianità, com’è successo ieri sera quando i due ex vipponi hanno organizzato un’uscita a quattro con la sorella di Edoardo, Guendalina Tavassi, e il suo compagno Federico Perna, in una escape room a Roma. La serata è iniziata tra le risate, e i quattro erano totalmente inconsapevoli di ciò che li aspettava.

L’escape room, organizzata dall’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, infatti, prevedeva un attore nei panni di Jason Voorhees che aveva il compito di spaventarli e inseguirli. La serata ha così preso una piega inaspettata. L’attore ha poi rapito Micol Incorvaia, che tra le risate e un po’ di paura, è stata al gioco. Guendalina, d’altro canto, è tornata a casa con un livido sulla mano dopo che il fratello le ha schiacciato il dito. L’ex vippone, infatti, stava cercando di scappare da Jason: “Manco fosse quello vero, menomale che non aveva paura”, ironizza la sorella. La serata è proseguita tra aneddoti divertenti sull’escape room e cena in un noto ristorante di Roma.