La coppia composta da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è scoppiata. La notizia è deflagrata come una bomba nel tardo pomeriggio di ieri, provocando un vero e proprio terremoto sui social. La modella di origini venezuelane ha smesso di seguire su Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne, ha eliminato dal suo profilo tutte le foto in cui era con lui e, infine, in una room su Twitter, ha di fatto annunciato, in lacrime, la rottura con quello che può definirsi, viste le circostanze, l’ex fidanzato.

Edoardo e Micol andranno a convivere

Chi invece non sembra accusare contraccolpi post Grande Fratello Vip sono Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, la cui storia d’amore procede a gonfie vele. Lo scorso weekend, ospiti di Turchese Baracchi nel programma radiofonico Turchesando, in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus, i due ex gieffini hanno annunciato che presto andranno a convivere: “Senza Micol mi annoio, sono dipendente da lei. Quando lei va via, mi accorgo di avere delle mancanze. Le riempio facendo cose folli, faccio dirette su Tik Tok, con i gruppi Telegram, la gente invita Micol a tornare", le parole di Edoardo. Poi, hanno annunciato che andranno a vivere insieme: "Quando stiamo insieme abbiamo l'ansia che poi dobbiamo separarci. Le ho chiesto di venire a Roma". "Si, mi trasferirò a Roma. Pensando alla convivenza degli altri, sono sempre stata dubbiosa. Invece ora sento l'esigenza, non so quanto posso andare avanti facendo così avanti e indietro, ho bisogno di stabilità, di stare con lui", la risposta di Micol.

La gag social con il papà di Micol Incorvaia

Insomma, il futuro per gli Incorvassi è decisamente roseo. L’influencer siciliana e il videomaker romano, sono amatissimi sui social, dove ogni giorno regalano ai propri fan gag e momenti esilaranti, tanto da essere stati ribattezzati come la versione 2.0 dei compianti Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. L’ultimo sketch risale a poche ore fa: Tavassi e Micol sono a pranzo con il papà di lei, Salvatore, che è andato a trovarli a Roma. “Sono a pranzo con il suocero”, dice Edoardo in una story su Instagram. “Totò sta qui, è venuto a Roma (Salvatore Incorvaia, ndr). E che facciamo? Non gliela facciamo provare una amatriciana? E poi subito dopo non gli facciamo provare pure la carbonara? E poi non portiamo subito al pronto soccorso?!”, esclama Tavassi, mentre il suocero si diverte come un matto. Insomma, l’ennesima gag “epica” con protagonisti Edoardo e Micol.