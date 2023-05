La storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è giunta ai titoli di coda. La notizia è esplosa come una vera e propria bomba e ha lasciato attoniti i fan della coppia, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip.

La modella di origini venezuelane ha prima tolto il follow su Instagram all’ormai ex fidanzato, poi ha rimosso dal suo profilo le foto che la ritraevano con lui, e poi si è immortalata con le valigie in stazione. Nella serata di ieri, la “reina” è intervenuta in una room su Twitter, e tra le lacrime, ha di fatto annunciato la fine della relazione: “Non voglio dire niente su lui, stavo parlando con mia mamma e mi ha detto di dirvi comunque grazie per il sostegno. Non voglio vedere niente, non voglio fare la vittima, non voglio parlare male. Non mandatemi video su Instagram di me e Dani, è l'unica cosa che vi chiedo con il cuore. Sapete che non dico niente, non faccio niente. Non penso sia solo un momento, non penso si risolverà”.

Fan di Oriana in lacrime: la reazione della Marzoli

Dunque, ad oggi, non sembra esistere alcuna possibilità che i due ex vipponi tornino insieme. La rottura tra Oriana e Daniele ha mandato in tilt il loro fandom, gli Oriele, che ha accolto malissimo la fine della storia d’amore, vissuta quasi ai limiti del psicodramma. Nelle ultime ore, in particolare, una fan dell’ex gieffina ha pubblicato una foto di lei in lacrime con la didascalia “E’ da ieri che sono in lacrime per loro due. Mi sono affezionata tanto alla coppia, e sentire che si sono lasciati è per me un dolore”. Oriana ha condiviso il post su Twitter, scrivendo “Non piangere cucciola, che mi fate piangere più a me”.