E’ giunta ai titoli di coda la relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Dopo la richiesta di non inoltrarle più immagini e video della storia d’amore, la modella di origini venezuelane è intervenuta in una room su Twitter con alcune fan. Non è però riuscita a trattenere le lacrime e, singhiozzando, ha chiesto ancora una volta di non inviarle più nulla che riguardo il suo ormai ex fidanzato.

"Non è solo un momento, non penso si risolverà"

Oriana Marzoli, in una room su Twitter con le sue fan, non è riuscita a trattenere le lacrime. La fine della storia con Daniele Dal Moro l’ha letteralmente devastata e, singhiozzando, ha confessato di stare soffrendo. “Non voglio dire niente su lui, stavo parlando con mia mamma e mi ha detto di dirvi comunque grazie per il sostegno. Non voglio vedere niente, non voglio fare la vittima, non voglio parlare male. Non mandatemi video su Instagram di me e Dani, è l'unica cosa che vi chiedo con cuore. Sapete che non dico niente, non faccio niente”. Poi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip spegne definitivamente le speranze degli Oriele: “Non penso sia solo un momento, non penso si risolverà”. Non si tratterebbe, dunque, di una lite passeggera, e la relazione sarebbe definitivamente giunta al capolinea.

Nulla lasciava ipotizzare che la storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro finisse in maniera così improvvisa, ma qualcosa deve essere evidentemente andato storto. Ieri pomeriggio, i fan dell’ex gieffina si sono accorti che quest’ultima aveva smesso di seguire Daniele su Instagram. Poi, pochi minuti dopo, la foto con le valigie in stazione. Il motivo che ha provocato la rottura resta ancora ignoto. Nel frattempo, Daniele Dal Moro si è trincerato in un silenzio “assordante”.