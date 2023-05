Dopo essersi sfogato in una room su Twitter, durante la quale ha svelato i motivi della rottura, dalle parole di Daniele Dal Moro emergeva una sorta di nostalgia su ciò che era stato. L’imprenditore veneto, infatti, ha lasciato intendere di lasciare una porta aperta ad un possibile ritorno con Oriana Marzoli.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato di provare ancora dei sentimenti nei confronti della modella di origini venezuelane, conosciuta proprio tra le mura della Casa di Cinecittà, e ha ammesso che vorrebbe che le cose si sistemassero.

“Ragazzi, è vero che abbiamo avuto tante discussioni, ma ci sono tante cose che valgono. Se il sentimento c’è, e insomma… se qualcuno di voi pensa che tra me e Oriana non ci sia stato del sentimento vero, almeno parlo per me, io dico che vabbè, ognuno è libero di pensare quello che vuole. Però comunque sia vi garantisco che non farei neanche 1/4 di quello che ho fatto con Oriana per una persona di cui non mi frega niente. Spero che le cose si sistemino e spero che arrivino momenti migliori per me. Davvero, mi auguro che le cose si sistemino e staremo a vedere. A me Oriana è sempre piaciuta, quando è uscita volevo provare a stare bene. Io non sarò perfetto, però gli ho sempre voluto bene davvero. Sicuramente più di voi”.

Ma dopo queste parole, Daniele Dal Moro ha condiviso su Instagram un altro durissimo sfogo, ha smesso di seguire la Marzoli e ha rimosso tutte le foto di coppia.