Dopo l’uscita di scena da L’Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono stati ospiti di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Come riportato dai colleghi di Biccy.it, il giornalista ha annunciato in diretta che presto lui e il compagno convoleranno a nozze. I due si sposeranno all’estero, così da permettere a Cecchi Paone di adottare Melissa, la figlia che Antolini ha avuto da una precedente relazione con una donna.

Alessandro Cecchi Paone: "Intendo adottare Melissa"

“Intendo adottare la bambina che ha quasi cinque anni. L’ipotesi dell’adozione nasce da tempo, lei già da agosto mi chiama zio. Io e lui stiamo insieme da 14 mesi ormai, dal 17 di aprile 2022. Oggi siamo entrati nel 17esimo mese. Io vorrei darle certezze affettive e anche economiche e di percorso scolastico e lavorativo.

Per fare tutto questo però bisogna che noi ci si sposi. La prima cosa che faremo sarà l’unione civile appena possibile, che è l’unica cosa che possiamo fare qui in Italia. Questo visto che siamo due uomini. Quanti anni di differenza abbiamo? 37, io 61 e lui 23. Inutile che neghiamo, tu Barbara sei una nostra cara amica e lo sai, molti davanti a queste differenze restano colpiti. Però quando l’uomo è più grande di una donna ci si scandalizza meno ed è verissimo. In più lui è maturo, ha una bambina, gestisce un’azienda agricola nelle Marche. Potevo dirgli di no solo perché è più piccolo?

Chi ha detto all’altro ‘ti voglio sposare?’. Io. Che poi in Italia fa strano dire ‘voglio fare l’unione civile con te’. Però voglio anche sposarlo e se non qui all’estero. Lì potrei avere il diritto di adottare Melissa. Qui in Italia solo con l’unione civile non si può adottare purtroppo. Amo l’Italia, ma se non ci sarà presto il matrimonio anche per noi saremo costretti ad andare all’estero”.

Le parole di Simone Antolini

“La mamma della bambina vede la piccola due o tre volte al mese e infatti Melissa sta con me e Alessandro. Vive bene questa cosa e stiamo tutti benissimo. Ho scoperto che ho la capacità di dare amore anche ad una piccolina e questo grazie al mio fidanzato”.