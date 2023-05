Oriana Marzoli lascia le sponde del Bel Paese per ritornare in Spagna. Nelle ultime 48 ore, la modella di origini venezuelane è stata protagonista di continui botta e risposta sui social con Daniele Dal Moro, con il quale la situazione è letteralmente precipitata. Dopo la rottura, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, a colpi di post, stories e interventi in room su Twitter, si sono accusati ripetutamente a vicenda, e la sensazione è che l’Oriele-drama sia solo all’inizio.

Botta e risposta social tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Ieri sera, Oriana ha pubblicato due nuovi tweet in cui sosteneva di non essere stata lei a lasciare Daniele: “Amori miei, non sono stata io a finire questa storia, quindi non continuate a scrivermi che devo seguire il mio cuore e bla, bla, bla…E ripeto, non voglio essere più taggata in queste cose su Instagram. Un po’ di rispetto. E credetemi, ho voluto con tutto il mio cuore questa persona. E’ una persona che adesso sparla solo di me. Ma io sono diversa e vi prego, non voglio essere più taggata. Non voglio continuare con questo. Grazie”.

Come accaduto nelle ultime ore, la replica dell’ex tronista di Uomini e Donne è arrivata implacabile in alcune Instagram stories, poi prontamente rimosse: “Vai a prendere per il c*lo qualcun altro. Sono una persona, non uno schiavo. Magari con il prossimo andrà meglio. Certo, tu sei diversa, come i like che metti su commenti raccapriccianti sulla mia persona su Twitter. Aspetta dimenticavo, quella non sei tu, è tua mamma. Sai qual è la verità? Che bastava non mi avessi bloccato ovunque, cancellato ogni cosa e parlato male di me con ogni tuo amico. Si poteva parlare al di là del risultato, come persone adulte. Ma no, era più comodo entrare in una room a far sentire tutto il tuo dolore e sparire per sempre. E sai perché? Perché ti sta bene così! Ho tanti difetti, ma non sono stupido. E tu non sei la più furba del villaggio! Mi hai già fregato una volta, non mi freghi di nuovo. Se io dico che non ti ho lasciata e che pensavo si potesse chiarire?!? Chi è stato?! Probabilmente le Orianistas. La verità è che nessuno ha lasciato nessuno, ma con te o si sta alle tue regole altrimenti ciaone! Come ti dissi in casa io ti accetto per come sei. Tu vuoi solo uno stampino. Ma l’amore non è questo è io per quanto ci sia sentimento mi dispiace ma non sono un coglione. Oggi ho avuto la prova del valore che io ho per te! E finalmente sono riuscito ad avere la risposta che tanto cercavo. Il mio cuore è più leggero ora. Chi salta nel vuoto impara a volare? Ma vaffa! Ultima, poi passo e chiudo: non sarò mai una manciata di like, una foto di coppia o una paparazzata. E se mi perdi difficilmente potrai ritrovarmi. Io sono molto di più. Io sono Daniele Dal Moro”.

Oriana Marzoli si appresta a lasciare l’Italia per tornare a Madrid con l’obiettivo di provare a lasciarsi alle spalle la burrascosa fine della relazione con Daniele Dal Moro. Basterà il suo rientro in patria per porre fine, o almeno limitare, le schermaglie con l’ormai ex fidanzato?