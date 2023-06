Nonostante la ventiduesima edizione di Amici sia terminata solo da alcune settimane, già fervono i preparativi per la prossima che dovrebbe iniziare il prossimo 17 settembre. Nello specifico, sono tanti i rumor in merito ai prof che prenderanno posto dietro le scrivanie della scuola più famosa d’Italia. Se da un lato il duo composto da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi rappresenta lo zoccolo duro del talent di Maria De Filippi, dall’altro alcune incertezze ruotano intorno alle figure di Raimondo Todaro e Arisa.

Amici, che succede con Raimondo Todaro?

L’insegnante di ballo, reduce dalla vittoria del suo allievo Mattia Zenzola, potrebbe lasciare il programma per via di alcuni dissapori con la conduttrice e gli autori. Alcuni giorni fa, Amedeo Venza aveva svelato su Instagram i nomi di due ex volti del talent che potrebbero subentrare a Todaro, ovvero Kledi Kadiu e Veronica Paperini. Ad oggi, non è dato sapere se arriveranno entrambi o se uno dei due andrebbe a sostituire Emanuel Lo.

Arisa: "Resto ad amici se..."

Arisa, invece, poche ore fa, ha dichiarato che resterebbe ad Amici solo ad una condizione, ovvero quella di trovare una sorta di compromesso che le consentirebbe di dedicarsi anche ai suoi impegni professionali. Queste le parole della cantante lucana in un’intervista a Diva & Donna riportante dalle colleghe di IsaeChia.it: “Sto aspettando di parlare con loro. Perché bisogna che troviamo una modalità per collaborare. Se loro mi vogliono ancora, facendo in modo che io possa fare anche le mie cose. Questo talent mi dà sempre tantissimo. Adoro stare lì, però la mia vita non si può fermare lì”.