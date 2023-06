Prima di lasciare L’Isola dei Famosi, Corinne Clery ha fatto una rivelazione choc ai naufraghi. L’attrice ha raccontato di aver menato a due persone e di aver perso, per questa ragione, un lavoro.

"Non ho voglia di litigare, né con lei (Nathaly Caldonazzo, ndr) e nemmeno con altri. Qui voglio stare serena. E non è vero che sono una comodina o una banderuola. Non le permetto di dirmelo. Perché dovrei nominare o attaccare Lo Cicero? No io non mi abbasso e non discuto nemmeno. Guardate che io ho ben 50 anni di carriera e non ho mai litigato con un’altra persona – ha spiegato Corinne -. Non è successo nei film, né in teatro o quando facevo la fotomodella. Ragazzi non è mai accaduto e vorrà dire qualcosa visto che lavoro da molto tempo.

Però ho menato due persone, uomo e donna, sono partiti schiaffi e calci. Questi mi volevano mettere le mani addosso, ho perso il lavoro e mi prendo la responsabilità. Però litigare con una mia collega no, non mi è mai successo. Quindi io sono proprio così. Oggi sto imparando ad osservare e ho aperto gli occhi. Però non cambio la mia persona per fare un giochetto che poi mi dura due mesi. Rimando me stessa anche adesso.

Poi ho fatto una promessa alle mie nipoti. Che avrei seguito la linea dell’essere buona e per bene e di non litigare. Punto e avanti, non cambio di certo. Se domani esco non mi frega. Io sono io e non cambio di certo. Mi sono fatta conoscere per quella che sono, per Corinne, non per una che non sono nella realtà. Chi mi conosce sa bene che sono fatta in questa maniera”.