Sono ormai diverse settimane che circolano con insistenza rumor su un possibile addio di Raimondo Todaro ad Amici. La scorsa settimana, il maestro di ballo è stato ospite di Fiorello a Viva Rai 2, e il conduttore gli ha chiesto se lo vedremo anche nella prossima edizione del talent show di Maria De Filippi. “Chi lo sa”, ha risposto in maniera vaga.

Raimondo Todaro torna a Ballando con le Stelle?

Milly Carlucci, in un’intervista al settimanale Nuovo Tv, aveva dichiarato di non avere risentimenti nei confronti di Raimondo, ma ha preferito non aggiungere altro sulle indiscrezioni di questi giorni relative al possibile ritorno del ballerino nel cast di Ballando con Le Stelle. Eppure, secondo il magazine diretto da Riccardo Signoretti, ci sarebbero già stati dei contatti tra Todaro e il programma: “Ci sarebbero già delle trattative in corso”.

Le parole di Milly Carlucci

In un’intervista concessa a Superguida TV, Milly Carlucci è tornata a rispondere ad una domanda su Raimondo Todaro, ma anche in quest’occasione ha preferito non sbilanciarsi: “Se è vero che ci sono delle trattative in corso? Ho letto sui social che era circolata questa ipotesi. Mi ha fatto sorridere.

La conferma di tutta la nostra giuria? In questo momento stiamo lavorando al cast. Il ragionamento sulla giuria, commentatori a bordo campo, tribuni del popolo avverrà a settembre e non prima. Non abbiamo aperto neanche la discussione su questo aspetto. Abbiamo prima la necessità di chiudere il cast. Per il resto è ancora prematuro parlarne. Abbiamo lanciato sui social il toto-nomi perché siamo desiderosi di sapere cosa ne pensa il pubblico.

Il televoto? La votazione social viene pubblicata da sempre sul nostro account alla fine del programma. Il controllo viene effettuato da un notaio e da un’azienda specializzata che controlla i flussi dei voti”.