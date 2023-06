La stagione 2022-2023 di Uomini e Donne è terminata da alcune settimane, ma i protagonisti del dating show di Maria De Filippi continuano a far parlare di sé. Dopo la rottura tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi, seguita da quella tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, ci sono novità anche per ciò che riguarda il Trono Over.

Riccardo Guernieri sembrerebbe non aver ancora digerito il fatto che la sua ex, Ida Platano, si sia fidanzata con Alessandro Vicinanza. Com’è noto, tra il cavaliere salentino e quello salernitano non corre buon sangue, anche in virtù del fatto che la relazione che Riccardo ha avuto con l’ex dama è stata altalenante. La Platano ha poi scelto di voltare pagina uscendo da Uomini e Donne con Alessandro.

La nuova frecciatina di Riccardo a Ida e Alessandro

Sono ormai diversi giorni che Riccardo manda frecciatine alla coppia, in particolare da quando hanno iniziato a circolare con insistenza le voci su un presunto tradimento da parte di Vicinanza a Ida. La coppia ha pubblicato alcune Instagram stories in cui sono insieme, ma questo non sembra aver ammorbidito Guarnieri, che ha lanciato l’ennesima frecciatina ai due attraverso un video di un rospo condiviso su Instagram. Già la scorsa settimana, Riccardo aveva scritto: “Le persone invidiose sono come i rospi! Hanno occhi grandi per criticare gli altri e la lingua lunga per parlare di tutti. Ma si rendono conto che vivono nel fango”.