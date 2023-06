Viola come il mare 2 è stata confermata da Mediaset, e adesso i fan non vedono l’ora di scoprire quando inizieranno le riprese e dove saranno girati gli episodi. Confermatissimo, ovviamente, il cast della prima stagione, con in primis Can Yaman, nei panni dell’ispettore capo della Polizia Francesco Demir, e Francesca Chillemi, in quelli della giornalista di SiciliaWebNews, Viola Vitale.

Le indiscrezioni fatte trapelare da Lux Vide, che produce la fiction, indicano che il primo ciak della seconda stagione di Viola come il mare è previsto per il 3 luglio, anche se potrebbe anche slittare alla metà del mese. La produzione ha anche confermato la location: gli esterni saranno girati nuovamente a Palermo, mentre gli interni negli studi Videa di Formello, alle porte di Roma.

Oltre ai già citati Can Yaman e Francesca Chillemi, nel cast ritroveremo anche Simona Cavallari, Mario Scerbo, Chiara Tron, Ruben La Malfa e molti altri. La grande novità sarà rappresentata dalla regia, con Francesco Vicario che lascerà il posto ad Alexis Sweet. Viola come il mare 2 sbarcherà in tv nei primi mesi del 2024.