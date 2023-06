Benedetta Vari è stata una delle protagoniste della ventiduesima edizione di Amici. La ballerina, entrata nella Scuola più famosa d’Italia a poco più di un mese dal Serale, suscitando molte polemiche tra gli allievi, è stata poi eliminata il 12 marzo. Tuttavia, nel corso della stessa puntata, Maria De Filippi ha proposto a Benedetta di continuare ad esibire in coppia con Mattia Zenzola, ballerino che poi è stato proclamato vincitore.

Benedetta Vari e la storia con Simone Maselli

La ballerina originaria di Colleferro si è sempre dichiarata fidanzata con Simone Maselli, già padre di un bambino di otto anni. L’uomo è anche intervenuto per difenderla in seguito alle polemiche nate dopo il bacio a stampa della fidanzata con Mattia durante una coreografia. Tra i due c’è sempre stato un bel feeling, anche se esclusivamente professionale. La ballerina, infatti, ha sottolineato in più di un’occasione di essere già impegnata. Dopo la fine di Amici 22, però, le cose potrebbero aver preso una piega differente. Secondo una segnalazione arrivata in direct a Deianira Marzano, Benedetta Vari avrebbe messo in pausa la sua relazione per approfondire la conoscenza con Mattia Zenzola.

La segnalazione social

“Gira voce a Giovinazzo che Benedetta sia in pausa dal fidanzato perché confusa, e segue Mattia Zenzola ovunque”. I due ballerini hanno partecipato ad una serata organizzata da Raimondo Todaro a Catania presso il teatro Metropolitan. Nelle ultime ore, Mattia ha condiviso su Instagram un video che lo ritrae in auto con Todaro alla guida, Benedetta e Alessio Cavaliere. La Vari ha ricondiviso non solo il video della performance sul palcoscenico del teatro, ma anche un video di loro in macchina aggiungendoci un cuoricino blu, lo stesso che spesso utilizza anche Mattia. Sta nascendo qualcosa tra i due ex allievi di Amici?