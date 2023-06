Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono nuovamente in crisi. Già lo scorso 13 febbraio, durante una puntata in diretta del Grande Fratello Vip, l’influencer italo-iraniana aveva annunciato, in lacrime, le difficoltà che stava vivendo la coppia: “Allora voglio essere sincera. Stiamo vivendo un momento di crisi, che può succedere a tantissime coppie di trentenni. Ma non sono volati piatti, non è in discussione l’amore e non ci sono mezzo tradimenti e terze persone. Anzi stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra relazione. Io personalmente spero di poter trovare una soluzione… So che siamo una coppia nata sotto le telecamere quindi è difficile chiedere di rispettare la privacy, però mi auguro che questa cosa accada”.

Poi, anche grazie all’intervento di Alfonso Signorini, la frattura tra i Prelemi si ricompose, e i due ex gieffini superarono la crisi. Crisi, però, che è tornata nuovamente a fare capolino nelle ultime settimane, o almeno è ciò che emerge dalle indiscrezioni che da giorni trapelano sul web. Alberto Dandolo, su Dagospia, aveva addirittura paventato l’ipotesi che si fossero “mollati”, mentre Alessandro Rosica, attraverso il suo profilo Instagram Investigatore social, aveva svelato che la situazione era “molto difficile”: “E niente, ragazzi. Ci avevano riprovato, ci stanno riprovando, ma ad oggi la situazione sembra molto difficile. Alla base i motivi di cui vi parlavo, poco rispetto. Io so che molti di voi ci rimarranno male, me compreso. Come sapete li supporto da molto tempo contro tutto e tutti. Adesso però tocca a loro recuperare il recuperabile o mettere una pietra sopra alla loro storia”.

Dopo il viaggio a Miami, durante il quale hanno fatto visita al figlio di Pierapolo, che vive in Florida con la madre Ariadna Romero, Giulia e Pretelli non sono praticamente mai apparsi insieme sui social. Lei in questo momento si trova a Pantelleria, in Sicilia, mentre lui è a Barcelona. Nella giornata di ieri, Alessandro Rosica ha fornito un nuovo aggiornamento sulla situazione: “Non è del tutto finita. Ci stanno riprovando. Speriamo bene questa volta”. Insomma, stando alle parole dell’Investigatore social, Giulia e Pierpaolo starebbero facendo un altro tentativo per provare a superare la crisi.