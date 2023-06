Il burrascoso epilogo della storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ha tenuto banco sul web per diversi giorni. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, tra post, stories interventi in room su Twitter e accuse reciproche, hanno tenuti incollati i fan agli smartphone, “assetati” di quante più informazioni possibili sulla rottura tra gli Oriele.

La versione dei fatti di Oriana Marzoli

Le ultime novità sull’addio tra i due ex gieffini risalgono al 3 giugno, quando la modella di origini venezuelane aveva svelato ulteriori retroscena su Mtmad: “Per quanto riguarda il mio rapporto con Daniele, non ho voluto dire troppo, è successo tutto molto in fretta. Lui ha detto molte cose impulsivamente, lasciandosi trasportare da ciò che gli passava per la testa in quel momento. Ora la situazione è quella che è, non voglio neppure parlarne male. È una persona di cui mi sono abbastanza innamorata. Ammetto di essermi innamorata, mi sarebbe piaciuto che funzionasse. Non so cosa accadrà in futuro, ma sono abbastanza delusa da ciò che ha reso pubblico e dall’atteggiamento che sta avendo. Penso di essere maturata molto e non mi sento di entrare in polemica. Ognuno ha la sua versione dei fatti.

Quando mi innamoro, lo faccio per davvero e nessuno deve dubitare che io provi dei sentimenti per Daniele. Non mi piace l’idea che lui segua tutte queste ragazze, non so cosa ci guadagna. Se lo si fa solo per infastidirmi, allora sì, ci si guadagna, ma si ottiene solo di ferirmi. Ognuno ha il suo modo di vedere le cose. Lui pensa che io debba fare il primo passo, io non penso di doverlo fare. Sono entrata nella room di Twitter perché mi hanno ripreso in una foto mentre piangevo, distrutta. Cosa che, come sapete, non mi piace. E mentre continuavano a farmi domande ho detto che volevo rispetto per entrambi e che non dovevano taggarmi perché soffro davvero. Non volevo che prendessero le parti di uno o dell’altra, non mi interessa […]. Ovviamente ho passato un periodo terribile. Credetemi, vorrei davvero stare con questa persona. A volte dico ‘fermati un po’ perché mi fa male quello che fai. Se mi ami un po’ ti prego fermati’. Vedremo cosa succederà. Il sentimento che provo per questo ragazzo è reale e da quando sto con lui non ho mai avuto occhi per altri. Sai che mi emoziona anche solo il suo like? Sembra stupido ma è come se mi dicessi che mi sostieni, che sei orgoglioso di me. Può essere una str*nzata per te ma per me non lo è”.

"Oriana e Daniele si sono rivisti": il retroscena

La versione dei fatti di Oriana non è stata gradita da Daniele, che ha replicato con un nuovo tweet: “Adesso mi vendo anche io a qualche giornalista per parlare di te! Pure io devo campà”. Dopodiché è calato il silenzio social tra i due. Ma, nelle ultime ore, Deianira Marzano ha svelato un nuovo e clamoroso retroscena: “Fonti vicine mi dicono che Daniele e Oriana si siano parlati e anche rivisti, magari ora sono anche insieme. La fonte è vicina ma comunque non lo possiamo dare al 100%”.