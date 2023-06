Soleil Sorge è stata ospite di Andrea Dianetti e Giorgia Palmas a Isola Party. L’influencer italo-statunitense ha parlato di Nathaly Caldonazzo, sua ex coinquilina della Casa del Grande Fratello Vip.

“Nathaly è come si vede. Ha questo carattere duro, però è una donna intelligente. E come tutte le donne intelligenti, profonde, ha anche tante fragilità. E’ una donna molto fragile, e forse anche per quello poi maschera con questa forza. Però lei ha proprio questa natura rigorosa, ma in realtà è dolcissima. Io ho avuto modo di conoscerla e inizialmente abbiamo avuto anche noi i nostri scontri durante i primi momenti. Poi, però, conoscendola meglio, ho capito che è una persona di cuore”.

Soleil ha poi espresso il suo parere anche su Helena Prestes. La modella brasiliana sta dividendo non solo i naufraghi in Honduras, ma anche il pubblico da casa. Infatti, è spesso al centro delle polemiche e si scontra spesso con gli altri concorrenti. “Sicuramente Helena sta smuovendo le acque nel gruppo, quindi ottima come concorrente dell’Isola dei Famosi. Almeno ci divertiamo, ci intrattiene. Poi, vi dico la verità: io ho avuto modo di conoscerla anche fiori dall’Isola, e lei è proprio così, quindi non sta assolutamente fingendo. Anzi, è anche molto più centrata in alcuni momenti, anche più di quello che mi aspettavo potesse essere la difficoltà. Quindi sì, vi dico la verità, la vedo che sta andando alla grande. Forse un pochino eccessiva. Sai lei automaticamente ha visto il gruppo contro di lei, e secondo me ha corso un po’ troppo con questo e si è creato questo schieramento”.

In merito, invece, ad una possibile alleanza tra Helena Prestes e Nathaly Caldonazzo, o magari qualche altro concorrente, Soleil Sorge ha detto: “In un gioco come l’Isola secondo me conta la verità di quello che senti. Se hai affinità con una persona, allora ti tolgono tutte le tue comodità- Quindi già ti trovi a dover lottare con le difficoltà, per cui, per quanto riguarda i rapporti umani, devi trovare quelli saldi e veri. Se non hai persone con cui vai d’accordo quello è, non si può fare così tanta strategia su queste cose. Uno ci prova, però, alla lunga, non reggono mai”.