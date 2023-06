Antonella Fiordelisi non lo ha mai nascosto: la cucina non è assolutamente il suo forte, e i telespettatori non hanno potuto fare a meno di constatarlo durante la permanenza dell’influencer campana nella Casa del Grande Fratello Vip. Adesso, però, sembra tutte le intenzioni di imparare qualche ricetta, e chi meglio della suocera, la signora Chicca, può insegnargliele?

Su TikTok, l’ex gieffina ha condiviso un simpatico video in cui è alle prese con i fornelli, e con lei c’è proprio la mamma di Edoardo Donnamaria che, per l’occasione, mette alla prova la futura nuora con un grande classico della cucina italiana, ovvero la pasta al pomodoro. “Finalmente iniziamo a cucinare”, hanno detto le due protagoniste del video. Ma l’inizio è tutt’altro che promettente: Antonella, infatti, commette subito una gaffe, tanto che la signora Chicca esclama “Qui siamo alle basi!”. In seguito, la madre di Edoardo ha mostrato alla Fiordelisi come fare le dosi in base alla quantità di pasta da cuocere. Terminata la cottura, si è poi passati all’impiattamento.

Il video è stato molto apprezzato dai fan di Antonella, che si sono divertiti nel vederla alle prese con i fornelli. Ma l’ex gieffina ha ancora tanta strada da fare per diventare una cuoca provetta…