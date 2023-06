A distanza di pochi giorni dalla conclusione dell’edizione 2022-2023 de Le Iene, spunta un clamoroso retroscena relativo alla conduzione del programma di Italia 1.

I vertici Mediaset starebbero pensando infatti di introdurre delle novità in vista della prossima stagione, a patire da un possibile addio di Belen Rodriguez. Stando alle indiscrezioni lanciate da TvBlog, a prendere il posto della showgirl argentina potrebbe essere Veronica Gentili, da diverso tempo al timone di Controcorrente che, visti i gli ascolti poco soddisfacenti, non tornerà in onda il prossimo autunno. Proprio a seguito della chiusura del programma, la Gentili potrebbe approdare a Le Iene, ma non è ancora chiaro se si unirà al cast affiancando Belen o se prenderò il suo posto.

A insinuare il dubbio sul possibile addio della moglie di Stefano De Martino al programma di Italia 1, è stato anche un suo recente post pubblicato sui social. La Rodriguez, infatti, ha condiviso un post su Instagram in cui ha ringraziato tutti coloro che lavorano a Le Iene, e le sue parole sono state interpretate da molti come un addio alla trasmissione.