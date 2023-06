La terza edizione di Drag Race Italia andrà in onda tra qualche mese sulla piattaforma streaming Discovery+. Moltissime saranno novità: innanzitutto, il programma sarà visibile su Paramount+. Stando poi a quanto riportato da Davide Maggio, la giuria non sarà più composta da tre giudici, bensì da quattro.

Come svelato dal famoso blogger, non ci sarà più Tommaso Zorzi. Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha scelto di lasciare Drag Race per altri impegni lavorativi. Al posto dell’ex vippone ci saranno Paola Iezzi insieme alla sorella Chiara, e Palo Camilli, molto seguito sui social per i suoi video esilaranti.