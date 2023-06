Una violentissima tempesta tropicale su è abbattuta su L’Isola dei Famosi. “Ragazzi, questo è un uragano. Ci sta sradicando la capanna, il palo si è rotto!”, le parole dei naufraghi terrorizzati riportate dai colleghi di Biccy.it. Il gruppo, munito esclusivamente di impermeabili, è stato costretto a passare la notte sotto la pioggia battente, nel tentativo di tenere come meglio potevano il telo della capanna, che le forti raffiche di vento ha distrutto.

Gian Maria Sainato è parso il più spaventato di tutti. Il naufrago ha urlato a più riprese di volersi ritirare chiedendo un elicottero che lo portasse via. Nel caos provocato dalla bufera, quando la trave della capanna si è spezzata è caduta proprio sulla testa di Gian Maria, che si è messo a piangere: “Ho preso una bella botta, ho un giramento di testa forte. Non ho nausea, mi gira solo la testa”. Alla fine della tempesta, Sainato non si è ritirato, e Marco Mazzoli ha commentato l'accaduto in confessionale: "Quando la trave ha colpito la testa di Gian Maria fatto un urlo da vecchia ottantenne siciliana!".