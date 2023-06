Maddalena Svevi è stata una delle protagoniste della ventiduesima edizione di Amici, che si è conclusa con il trionfo di Mattia Zenzola, con cui la ballerina aveva instaurato un certo feeling tra i banchi della Scuola più famosa d’Italia.

Intervistata da Velvet Style, Maddalena ha parlato proprio di Mattia, partendo però dalla sua esperienza nel talent di Canale 5: “Quando sono entrata, le mie aspettative erano tante ed erano tutte alte. Ero molto sicura di me e pensavo che avrei fatto un percorso perfetto. Andando avanti con il tempo, ho però capito che non sarebbe stato affatto così: ho preso consapevolezza e ci sono stati molti alti e bassi. Adesso, però, credo sia stato meglio così, perché non mi sarebbe piaciuto un percorso troppo positivo”.

Poi, Maddalena ha parlato del suo legame con Mattia e di come siano oggi i loro rapporti: “Sicuramente siamo entrambi molto affezionati, Nella scuola di Amici, all’inizio è stato difficile andare d’accordo. Quando ci siamo conosciuti è scoppiato qualcosa tra noi, e non è stato semplice poi trovare un’amicizia dopo la fine della nostra storia. I nostri impegni sono moltissimi, e quindi non ci vediamo spesso. Io gli voglio assolutamente molto bene, e spero che anche lui ne voglia a me. Spero di vederlo il prima possibile”.

Infine, la ballerina ha parlato anche di Maria De Filippi: “E’ stata una mamma. Era sempre presente ogni volta in cui ne avevo bisogno. Cera sia per le coccole sia quando facevamo qualcosa di sbagliato. In quel caso lei ci faceva capire cosa ci fosse dietro quello sbaglio. Andava a fondo nelle cose per aiutare noi, ed è stata per tutti un vero punto di riferimento”.