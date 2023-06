Questa sera, domenica 11 giugno, in prima serata su TV8 e in simulcast su Sky Uno, andrà in onda la quarta puntata di GialappaShow, il programma con Marco Santin e Giorgio Gherarducci condotto da Mago Forest. Dopo Paola Di Benedetto, Melissa Satta e Cristina Chiabotto, nella quarta puntata, ad affiancare il conduttore, ci sarà Giulia Salemi.

Nell’appuntamento di questa sera, Valentina Barbieri intervisterà Sigmund Freud per il momento “Francesca Fagnani – Berve”. Sono pronti a far divertire il pubblico anche Brenda Lodigiani, Alessandro Betti, Marcello Cesena e Toni Bonji.

Giancarlo Magalli sarà il super ospite della quarta puntata di GialappaShow. Per lo storico conduttore de I Fatti vostri, si tratta di un ritorno alla tv dopo essere finito ai margini da dissidi interni, e soprattutto per i problemi di salute che lo hanno visto suo malgrado protagonista.