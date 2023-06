Negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare sempre con maggiore insistenze voci circa una nuova forte crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due amatissimi ex gieffini si sono conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip, durante la quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Sebbene i Prelemi non abbiamo mai confermato, né tantomeno smentito i rumor, secondo alcuni i due sarebbero molto distanti. Alcuni fan hanno addirittura contattato in privato Fariba Tehrani, che era sbottata sui social chiedendo rispetto, confessando di essere stata costretta a cambiare numero di telefono. Parole, quelle della mamma dell’influencer italo-iraniana, che non avevano comunque tranquillizzato in alcun modo i fan della coppia. Cosa sta accadendo dunque tra Giulia e Pierpaolo?

Domenico Zambelli, assistente di Simona Ventura, nonché amico della “bastarda col tablet”, ha voluto rassicurare i fan. Ecco quanto riportato dai colleghi di 361 magazine: “Domenico è un grande amico di Giulia Salemi, e con lui a Formentera c’è anche Pierpaolo Pretelli, che proprio durante la serata di ieri ha condotto una diretta con gli amici vip dalla pagina Instagram del nostro magazine. Pier ha passato il microfono anche a Zambelli, e lui ha approfittato del momento per dire come stanno le cose per la coppia".

L’amico di Giulia ha chiarito che i due sono distanti per motivi lavorativi, ma che nessuna crisi è in atto per i Prelemi, al contrario di quanto emerso nei giorni scorsi sulla presunta crisi che avrebbe investito la coppia”.