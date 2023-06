Dopo la crisi (poi rientrata) tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che ha di fatto monopolizzato la discussione sui social, adesso è il turno di altri due protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria che, però, a differenza della modella venezuelana e dell’imprenditore veneto, hanno preferito mantenere un profilo decisamente più basso.

La crisi tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Negli ultimi giorni, l’influencer campana ha postato alcune frasi piuttosto eloquenti, ma non ha mai ammesso esplicitamente di essere in crisi con il fidanzato (anche se appare piuttosto evidente). A conferma del fatto che tra i due ex vipponi ci sia maretta è stato Alessandro Rosica, grande amico di Antonella, ha spiegato le ragioni per le quali i Donnalisi abbiano scelto una linea soft: “Perché Antonella e Edoardo non fanno trash urlando e offendendosi nelle room, per poi riunirsi come se niente fosse. vogliono riservatezza senza fare scenate finte per guadagnarci. Vi chiedo gentilmente di non bombardarmi più di messaggi o addirittura chiamate. Rispettate il momento delicato e lasciatemi stare. Qualsiasi cosa ha bisogno la mia amica io ci sono e lei lo sa, questo conta. Grazie!”. Ma non è tutto.

Ad avallare le voci di una crisi tra Antonella e Edoardo ci ha pensato anche il papà di lei, Stefano, che, al contempo, ha tranquillizzato i fan della coppia: “Voglio tranquillizzare il fandom. L’amore vero non è facilmente controllabile. Ma è amore vero”.

Antonella, messaggio diretto ad Edoardo?

Intanto, pochi minuti fa, la Fiordelisi è riapparsa su Instagram condividendo una story in cui racconta il periodo complicato che sta vivendo: “Buongiorno, come va? In questi giorni, avete visto, non sono stata tanto bene anche se ho lavorato tanto. Mi sono un po’ destabilizzata per cose che sono successe… Però, alla fine uno si deve concentrare sulle cose importanti e non sulle sciocchezze, e quindi adesso basta. E’ arrivato il momento di stare su. Qualsiasi cosa succeda anche a voi non fatevi mai destabilizzare da niente, pensate ai vostri obiettivi e al vostro lavoro”. Non so a voi, ma a noi sembra un chiarissimo messaggio rivolto ad Edoardo Donnamaria, che non ha bisogno di ulteriori commenti.