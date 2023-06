Ariete risponde alle critiche degli haters in merito al suo aspetto fisico. La cantante, ha deciso di replicare su Instagram agli attacchi ricevuti: “A me non me frega un cavolo quasi di niente, sono molto menefreghista e mi vivo la vita come capita", esordisce, per poi replicare a tono ad un utente che l'ha offesa per la forma del suo seno.

"Io utilizzo tutti i social per ridere, poca promo, li utilizzo al 90% solo perché ho 21 anni come la maggior parte di voi e utilizzo tiktok al 99% per postare video di ciò che indosso, mi piace farlo ecco. Io non lo so chi vi educhi, non lo so chi frequentiate, non lo so che ve magnate a colazione, ma la dovete smettere. Questa è solo l’ennesima prova del fatto che la sensibilizzazione è solo una parola, che non stiamo andando da nessuna parte e che le donne continuano a parlare male di altre donne che tutti parleranno sempre male di tutti. Se al posto di questa Arianna, menefreghista, ironica, leggera. Ci fosse stata un’Arianna insicura, con problemi di ansia e accettazione, mia carissima Chiara sappi che sarei stata male per settimane, mesi”.