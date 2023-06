Pietro Tartaglione è entrato a gamba tesa su Edoardo Donnamaria. Il motivo? L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, nel fare le proprie condoglianze alla famiglia di Silvio Berlusconi, ha lanciato una frecciatina ad alcuni suoi “colleghi”.

“Mi accodo con sincerità alle condoglianze alla famiglia Berlusconi ma pensando a influencer e personaggini che osannano e parlano di Berlusconi come se non si capisse quello che stanno facendo, ringrazio la mia famiglia per non essere uno di loro”.

Una Instagram story evidentemente polemica, che ha scatenato la reazione di Pietro Tartaglione, ex corteggiatore di Uomini e Donne: “Già il fatto che nella stessa frase fai le condoglianze e crei una polemica, già la dice lunga su quanto siano sentite le tue condoglianze super false. Sei così presuntuoso da chiamare gli altri personaggini, abbiamo il personaggione navigato qui. Ma chi ca**o sei? Ma fatti un bagno d’umiltà. ‘Ringrazio la mia famiglia…’, ma io se fossi la tua famiglia ti prenderei a calci in c*lo! Ragazzino viziato, fai un bagno d’umiltà che non sei nessuno”.

Un attacco a cui Edoardo Donnamaria ha replicato, via Twitter, pubblicando proprio i messaggi che ha inviato come risposta a Tartaglione, aggiungendo: “Mi ci mancava Tortiglione oggi. Se vi serve un avvocato non andate da lui, ve ne consiglio io uno qualcuno bravo!”.

“Ma intanto di c***o sei? Stai parlando di me quindi non darmi del nessuno perché ti contraddici da solo. Non credo che non essendo un grande personaggio dello spettacolo non posso dare del personaggio mediocre a qualcun altro. Non sto dicendo di essere un grande, sto dicendo che tanti piccoli ecc ecc. Non sei un granché ad argomentare per essere un avvocato”.