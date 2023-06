Durante la lunga permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, Alberto De Pisis non aveva mai nascosto di essersi preso una cotta per Edoardo Donnamaria. L’ex gieffino, però, ha immediatamente dovuto farsi da parte quando ha visto sbocciare la relazione dello speaker radiofonico con Antonella Fiordelisi.

Alberto è sempre stato molto riservato in merito alla sua vita privata, ma un dettaglio social ha fatto sobbalzare i fan. L’ex vippone, infatti, ha postato su Instagram uno scatto molto significativo mentre si trovava fuori a cena in compagnia di un ragazzo. Nella foto, De Pisis si è mostrato mano nella mano con questa persona, senza però mostrarne il volto. Ma di chi si tratta? Al momento non siamo in grado di dirvi chi sia, poiché Alberto non ha taggato nessuno, ma tanto è bastato per scatenare il gossip. I fan si sono chiesti se l’influencer abbia trovato l’amore, e se sì, si tratterebbe di una conoscenza recente.

Al momento, De Pisis non si è ancora espresso in merito alla sua situazione sentimentale, e dunque risulta complicato stabilire da quanto vada aventi questa frequentazione. Non ci resta che attendere per scoprire se Alberto deciderà di uscire definitivamente allo scoperto.