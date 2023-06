Sono ormai diversi mesi che si rincorrono voci sulla storia d’amore tra Massimiliano Caiazzo e Elena D’Amario. Il divo di Mare Fuori e l’ex ballerina di Amici non sono mai usciti allo scoperto, ma il settimanale Diva e Donna li ha paparazzati per le strade di Roma mano nella mano, e durante il pranzo all’aperto sono anche scattate coccole ed effusioni che non lasciano spazio a dubbi.

I rumors, dunque, sono diventati conferme con il primo bacio tra Elena e Massimiliano. Nel primo scatto pubblicato dal settimanale, la coppia passeggia mano nella mano. Nel secondo, seduti al tavolo di un ristorante della Capitale, si baciano appassionatamente. Adesso è ufficiale: D’Amario e Caiazzo sono una coppia!