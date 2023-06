Sta iniziando a circolare sempre con maggiore insistenza una voce che se confermata avrebbe del clamoroso. Stando a quanto riportato da Blasting News, Tina Cipollari potrebbe passare da opinionista a dama del Trono Over di Uomini e Donne.

Il dating show di Maria De Filippi tornerà a settembre su Canale 5, ma pare che la produzione stia già lavorando alla messa a punto della nuova edizione, e tante saranno le novità, anche relative alla riorganizzazione del programma stesso. Tina Cipollari, storica opinionista insieme a Gianni Sperti, potrebbe rivestire un ruolo diverso da quello abituale, accomodandosi nel parterre nelle vesti di dama del Trono Over.

La Cipollari avrebbe voglia di rimettersi in gioco dopo la fine della sua relazione con Kikko, e vorrebbe provare a trovare l’anima gemella. Sempre stando a quanto rivelato da Blasting News, per la prossima edizione di Uomini e Donne potrebbero esserci anche altre due importanti novità. Si parla, infatti, di una possibile cancellazione del Trono Classico, che tuttavia al momento è solo un’ipotesi, e si pensa che i due troni potrebbero venire nuovamente separati come accadeva in passato. Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni, e bisognerà attendere ancora qualche mese per scoprire cosa avranno deciso Maria De Filippi e i suoi autori.