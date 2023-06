Sono stati ufficialmente aperti i casting per la nuova edizione del Grande Fratello. Un’edizione che si preannuncia mista, con “Nip”, ovvero personaggi sconosciuti, e “Vip”, ma esclusivamente di alto profilo. Ma non è l’unica novità: Mediaset, infatti, avrebbe imposto il veto ad una delle categorie che negli ultimi anni l’hanno fatta da padrone nel reality condotto da Alfonso Signorini. Stiamo parlando degli influencer, il cui ingresso nella Casa più spiata d’Italia, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere “interdetto”.

In merito alla durata, invece, si dovrebbe andare da un minimo di quattro ad un massimo di cinque mesi. Per ciò che riguarda gli opinionisti, sono in rialzo le quotazioni di Orietta Berti, che dovrebbe essere riconfermata, mentre prosegue il toto-nomi in merito alla sostituta di Sonia Bruganelli. Se in un primo momento sembrava che l’erede dell’ex moglie di Paolo Bonolis dovesse essere Giulia Salemi, stando ai rumor, invece, l’influencer italo-iraniana dovrebbe indossare nuovamente le vesti di “bastarda col tablet”. In ogni caso, non è assolutamente da escludere un possibile ritorno di Sonia, che già nella passata edizione aveva annunciato di voler lasciare per poi invece ritornare a sedere sulla poltrona di opinionista.

Capitolo Gf Vip Party: nella passata edizione, la conduzione è stata affidata a Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, ma quest’anno potrebbe essere Alberto De Pisis ad affiancare l’ex velino di Striscia la Notizia.

Come partecipare ai casting per la nuova edizione del Grande Fratello? Basterà inviare i dati, allegando una foto e un breve video di presentazione a https://grandefratello.endemolshine.it/.