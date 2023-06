Giorgio Manetti e Anna Tedesco hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne ormai da diversi anni. Il “Gabbiano” è stato uno dei più grandi amori di Gemma Galgani, la quale ha sempre sostenuto che tra il suo ex e l’ex dama del Trono Over ci fosse qualcosa in più di una semplice amicizia. E forse aveva ragione. Ieri, infatti, la Tedesco ha pubblicato sui social un video nel quale è in compagnia di Manetti.

I due sono rimasti in contato anche dopo essere usciti da Uomini e Donne, e nonostante a dividerli siano parecchi chilometri, ogni tanto si incontrato. Ed è stato proprio l’ultimo incontro tra i due a non essere passato inosservato. Da ciò che mostra un video pubblicato da Anna sul suo profilo Instagram, lei e Giorgio avrebbero passato una splendida giornata in compagnia, presumibilmente a Sanremo, finendo a fare un aperitivo e a cenare in un locale vicino al mare, per poi ballare tutta la notte. Il video in questione ha scatenato un vero e proprio terremoto, perché si vede chiaramente il “Gabbiano” che imbocca l’ex dama, atteggiamento tipico di una cena romantica.

Gli utenti sui social hanno dunque ipotizzato che tra i due possa esserci del tenero, proprio come ha sempre sostenuto Gemma Galgani. Ma a frenare, almeno in parte, questa ipotesi, c’è la presenza di Marialaura De Vitis, ex pupa, con loro a cena e anche nel prosieguo della serata. Potrebbe dunque trattarsi di una cena tra amici e non di un appuntamento romantico.

I fan, però, non ne sono assolutamente convinti, e c’è chi ipotizza che tra Giorgio e Anna ci sia sempre stato qualcosa in più di una semplice amicizia. “Finalmente siete usciti allo scoperto. Quando i confetti?”, ha commentato un utente. E ancora: “Se siete amici o una coppia non mi interessa. Ma insieme siete bellissimi”.

La domanda a questo punto è d'obbligo: come reagirà Gemma Galgani?