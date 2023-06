Micol Incorvaia è pronta a tornare tra le braccia del suo “Dodino”. Dopo oltre due settimane, l’influencer di origini siciliane raggiungerà il fidanzato Edoardo Tavassi a Roma. E’ stata la stessa ex concorrente del Grande Fratello Vip ad annunciarlo in una storia su Instagram: “Adesso possiamo tornare a casa. Arrivo Dodino”.

I due ex vipponi non si vedono ormai da diversi giorni: lei ha trascorso un breve periodo a Porto Empedocle in compagnia di familiari ed amici, mentre lui è rimasto nella Capitale. La distanza rappresenta senza dubbio un freno nella relazione tra gli Incorvassi, ma a breve, presumibilmente dopo l’estate, Micol si trasferirà definitivamente a casa di Edoardo, così da poter iniziare una convivenza stabile e continua, e non a singhiozzo com’è avvenuto nei mesi dopo la conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

"Con Edoardo non è un amore qualsiasi"

In un’intervista dello scorso maggio, rilasciata al settimanale Mio, la sorella di Clizia aveva parlato a cuore aperto della relazione con l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi: “Non si tratta di un amore qualsiasi, ma di un sentimento fortissimo e travolgente per cui ne vale la pena. Ne sono certa”. Gli Incorvassi sono state una delle coppie più solide della settima edizione del Grande Fratello Vip: “Penso che ci sia stato l’incontro di due anime simili, con tantissime affinità caratteriali, con molti interessi in comune, con la stessa ironia, con la stessa percezione dei rapporti, dei valori, della famiglia e della vita. Guardiamo al mondo con gli stessi occhi e probabilmente è questo che ci lega. E poi, ci piacciamo anche molto. Siamo semplicemente noi stessi”.

Adesso, dopo oltre due settimane di lontananza, Micol e Edoardo potranno finalmente riunirsi. Ma come ha reagito Tavassi alla notizia che presto rivedrà la fidanzata? A modo suo, postando la storia della Incorvaia con il commento: “Fatemi mettere subito lo scopino a ciliegia in bagno prima che torni”.