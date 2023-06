La nuova edizione de La Talpa potrebbe sbarcare in tv nel 2024. Ma chi presenterà il reality show? Con Paola Perego che adesso è impegnata in Rai, è piuttosto improbabile che la conduttrice possa tornarvi al timone. Secondo Nuovo Tv, però, ci sarebbe già un nome. Stando a quanto riporta il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Maria De Filippi (alla quale Pier Silvio Berlusconi ha affidato il compito di svecchiare il programma) vorrebbe Silvia Toffanin.

“Stando agli ultimi retroscena riguardanti il futuro della tv commerciale, sembrerebbe che Maria De Filippi sia in pole position per diventare la consigliera più fidata di Pier Silvio e forse addirittura dirigente d’azienda. Si dice che Maria e Silvia Toffanin lavoreranno a stretto contatto”, si legge Nuovo Tv, dove viene svelato che la De Filippi punterebbe sulla conduttrice di Verissimo per il rilancio de La Talpa, il reality game che dovrebbe tornare in onda nella prossima stagione televisiva al posto de L’Isola dei Famosi. “Assieme alla Toffanin, Maria è il futuro di Mediaset”, avrebbe poi svelato una fonte al magazine.