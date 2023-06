La grande novità della nuova stagione del day time di Rai 1 è senza dubbio rappresentata dal ritorno di Caterina Balivo, che in quella fascia oraria prenderà il posto di Serena Bortone e del suo Oggi è un altro giorno.

Stando a quanto riportato da TvBlog, il nuovo programma della conduttrice campana si chiamerà La volta buona. Conterrà precisi meccanismi che lasciano pensare ad una solida e robusta spina dorsale, che terrà le fila nei diversi momenti della trasmissione.

Caterina Balivo si avvarrà di un cast di personaggi fissi che l’aiuteranno a disegnare i contorni di La volta buona. L’ormai ex conduttrice di Lingo torna dunque a casa, dopo che sono passati tre anni dall’addio a questa fascia oraria. All’epoca conduceva Vieni da me, lasciato proprio nel terribile anno della pandemia. Poi è stata la volta di Serena Bortone con Oggi è un altro giorno, che si appresta a chiudere definitivamente i battenti. Com’è noto, la giornalista tornerà su Rai 3 con Le Parole, l’access del sabato sera, più una versione smart in quello della domenica.

Tornando, però, al ritorno di Caterina Balivo, l’appuntamento con La volta buona è fissato a partire dal prossimo settembre alle ore 14.