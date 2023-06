Il Grande Fratello tornerà sugli schermi di Canale 5 a partire dal prossimo settembre. Questa volta, però, il cast non sarà composto esclusivamente da personaggi famosi o pseudo-famosi, ma anche da perfetti sconosciuti.

A svelare le ragioni di questa scelta ci ha pensato The Pipol: “Ma sarà Vip o sarà Nip? Questa è la domanda che corre tra addetti ai lavori e persone comuni che sognano di cambiare la loro vita grazie al Grande Fratello. Nel senso che basterà inserire anche un solo volto anonimo, magari di un personaggio che deriva da una storia di cronaca nera in cerca di riscatto e si potrà parlare di esperimento vip con nip. Ma questo concetto in realtà è solo una super cazzola per la pubblicità. Spieghiamo: chi compra gli spazi pubblicitari vorrebbe evitare di ritrovarsi nel caos tra denunce, eliminazioni per scelta dell’editore dopo comportamenti poco educati, patologie trattate come nomination; insomma si vuole evitare il baratro dello scorso anno. Nip è solo fumo negli occhi per la pubblicità infatti i primi no arrivano da una nota comica, da due showgirl, dalla tiktoter Shinai Ventura; gli stessi ‘no’ che lo scorso anno sono stati rifilati da Brenda Ascnar, Chadia Rodriguez e un altro nome top secret che potrebbe rientrare quest’anno. Non rivedremo Onestini per intenderci o nuovamente Malgioglio o qualche Rodriguez. Annalisa Chirico, come rivelato da Oggi, non è un nome nuovo. Ma da due edizioni circola da quelle parti".

Parentesi opinionisti: “Emanuele Filiberto è tra i migliori amici di Riccardo Palazzolo che lo seguiva nella sua vecchia agenzia. Sarebbe proprio di Palazzolo l’idea (nuovo agente dell’agenzia che ha come talent anche Signorini) di portarlo nel ruolo di opinionista. Operazione fattibile. Giulia Salemi confermata nel ruolo di opinionista del web. Difficile da sciogliere lo snodo contrattuale di Orietta Berti che ha ancora un’edizione ben pagata da opinionista. Amanda Lear, costa troppo. Quindi la partita qui è ancora aperta”.