Quando Can Yaman è apparso dietro le quinte del BCT, Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, una marea di fan si è avvicinate alle transenne mettendo a dura prova il servizio d’ordine varato dagli organizzatori dell’evento. Ad ogni frase del divo turco, le “Yamanine” si sbracciano, urlano, gli lanciano un segnale che lui, come spesso accade in queste situazioni, ricambia.

L’attore si è preso la scena, lasciando sostanzialmente le briciole ai temi centrali della manifestazione. Nel corso dell’evento, Can Yaman è saltato giù dal palco per godersi la clip della serata. In decine si alzano dalle sedie per partire all’assalto del divo turco, che resta impassibile e si concede ai selfie. Quando poi risale sul palco, alcune donne lo rincorrono per chiedergli una foto, e occorreranno diversi secondi prima che le cose ritornino alla normalità.

Prima la gavetta in Turchia, poi l’esplosione della popolarità con Day Dreamer – Le ali del sogno, nella quale ha recitato al fianco di Demet Ozdemir (con la quale si dice abbia avuto una liaison), e infine l’Italia con la fiction light crime Viola come il mare, le cui riprese della seconda stagione inizieranno a luglio. Nel 2024 anche l’uscita di El Turco, serie tv internazionale targata Disney Plus nella quale Yaman interpreta un condottiero dell’esercito ottomano.

“Sono stato due ore qui, mi sembra una bella città, molto accogliente. Ma io amo l’Italia, c’è molto meno caos rispetto alla Turchia e mi riconosco nella mentalità del suo popolo”, le parole di Can. L'Italia, ormai, è diventata la sua seconda casa.