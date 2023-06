E’ finita (questa volta sembra per sempre) la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Ma proviamo a fare un rapido recap di tutto quello che è accaduto nelle ultime ore.

Nella tarda serata di ieri, l’influencer campana si era nuovamente sfogata su Twitter, raccontando che il fidanzato (anzi, ex fidanzato) non voleva comparire insieme a lui sui social: “Ma secondo voi è bello avere una persona che amo che non vuole farsi vedere con me? Posso dirlo o devo fare la fine di Maria Goretti? E non insistete più con le foto di coppia se lui non le vorrà mettere a vita. Siamo due persone completamente diverse”.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi in diretta su Instagram

Questo pomeriggio, in una diretta su Instagram nella quale era visibilmente provata, Antonella ha lanciato nuove pesantissime accuse ad Edoardo: “Sinceramente, una cosa è quella che appare dai social… Ma farmi trattare così dopo che ho dato tutto, dopo che amo questa persona… Non mi faccio trattare così! Quindi vi chiedo per favore di rispettare questo momento, di non scrivermi… Tutto è partito da lui, ok? Ve lo chiedo per favore perché non sto bene, e io quando ci tengo ad una persona do tutto, e sentirmi sfruttata solo per fare il bacio sul palco del Pizza Village e poi in realtà mi tratta di m*rda, anche meno, perché io non sono così, ok? Quindi per favore, basta. Devo iniziare a pensare a me, non mi posso far trattare così. Penso che era quello che voleva… voleva farmi impazzire, altrimenti non si spiega il suo cambio di umore e del modo in cui mi tratta, quindi è giusto che voi lo sappiate. Siamo nati in un contesto televisivo, posso solamente dire che c’ho messo tutto in questa storia, ho fatto di tutto per non farla finire, ma lui probabilmente mi tratta apposta male perché vuole questo, vuole pensare a fare il cantante, e va bene glielo faccio fare. Detto questo, per favore non fatemi più domande per quanto riguarda Edoardo perché io non posso più stare male così”.

Edoardo Donnamaria: "Speravo di essere quello giusto, ma..."

Dopo circa un’ora, Donnamaria ha pubblicato una Instagram story nella quale annunciava di fatto la rottura con la Fiordelisi: “Mi dispiace per come sono andate le cose, dirò poche parole: la privacy non c’entra nulla e l’ho spiegato più volte. Ho deciso io di non comparire più sui social con Antonella perché credo che non riesca a distinguerli dalla vita reale, li vive in maniera tossica e le continue reazioni fuori luogo ne sono la dimostrazione lampante. Non racconterò fatti privati perché, spu**anare delle situazioni personali e darle in pasto a gentaglia non fa parte del mio carattere. Antonella sta male e ha bisogno di persone vicino che le vogliano bene, e soprattutto che la consiglino bene. Non fate carne da macello, dietro i personaggi ci sono persone che hanno dei sentimenti e soffrono, cercate di starle vicino voi, che per lei siete importanti. Io speravo di essere la persona giusta per aiutarla a crescere, ma a quanto pare forse ne ho bisogno anche io. P. s.: non mettete in mezzo persone che non c’entrano nulla, anche se per alcuni di voi è difficile crederlo. Ho trent’anni e sono in grado di decidere cosa fare della mia vita. Grazie”.

Termina dunque, dopo sette mesi e nel peggiore dei modi, la relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. Evidentemente, i continui tira e molla e i modi differenti di vedere determinate cose (in particolare l’utilizzo dei social, ma non solo), rappresentano degli ostacoli insormontabili.