Disavventura per Samantha De Grenet, ex vippona della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ieri sera, i ladri sono entrati nella sua abitazione di Roma, ubicata nel quartiere Parioli, attraverso un ristorante che si trova nelle vicinanze.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i malviventi sarebbero piuttosto esperti. Dopo la denuncia, infatti la polizia scientifica non avrebbe trovato tracce o impronte dei ladri. Si presume che questi ultimi sarebbero entrati dalla canna fumaria di un ristorante, ma non si esclude l’ipotesi che il furto sia collegato a quello avvenuto la scorsa settimana al vicino della De Grenet. In quell’occasione, i ladri avevano portato via circa 200 mila euro dalla cassaforte.

Alla showgirl, invece, sono stati sottratti diversi gioielli, e si sono fermati solo perché Samantha è rientrata in casa, sorprendendoli sul fatto e mettendoli in fuga. Ma, come ha raccontato l’ex vippona, sarebbe potuta andare peggio: “Non si aspettavano che tornassi, forse pensavano che dovessi passare il fine settimana fuori città. Ma quando ti entrano in casa è una violenza vera e propria. Entrano nel tuo rifugio. Ma poi penso che poteva andare anche peggio, che a casa poteva esserci mio figlio e capitare qualcosa di brutto”. Poi conclude: “Sono pronta a pagare un riscatto, mi sono stati portati via oggetti che hanno un valore affettivo enorme”.