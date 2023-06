Sembra essere giunta definitivamente al capolinea la storia d’amore tra Carola Carpanelli e Federico Nicotera. La coppia, uscita dall’ultima edizione di Uomini e Donne, ha confessato di attraversare un momento difficile, chiedendo inoltre ai fan di rispettare la loro privacy.

Nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice ha trascorso alcuni momenti in compagnia delle sue amiche, senza fare il minimo accenno a quanto accaduto con l’ex tronista. Tuttavia, ieri sera, nel corso di una festa di compleanno di una sua cara amica, Carola è stata suo malgrado protagonista di un episodio assolutamente deprecabile.

Carola Carpanelli: "Sono sconvolta e scioccata"

E’ lei stessa a raccontarlo in alcune storie su Instagram: “Vi volevo raccontare una cosa che è successa ieri sera. Sono andata ad un compleanno di una mia amica dove eravamo tutte insieme. Abbiamo fatto un’apericena in un ristorante. Non faccio nomi. Siamo andati in questo posto e il cameriere si è permesso di farmi un commento, 'No, ci sta che era indeciso, a vederti adesso nel programma eri in un modo, ora guarda come sei’. Vi dico che ci sono rimasta male. Ci sono rimasta male perché farselo dire dal vivo è diecimila volte peggio. Finché sono dei messaggi vabbè, tanto la cattiveria è sempre gratuita. E’ inaccettabile che una persona che lavora si permette di fare determinati commenti. Stai lavorando, dovresti essere oggettivo in tutto quello che fai, perché ti pagano, devi portare rispetto a delle persone che sono venute. Soprattutto ad un gruppo di ragazze che sta festeggiando un compleanno. Io sono davvero scioccata. Sono sconvolta, scioccata, ci sono rimasta male. Non mi aspettavo che dal vivo si potesse arrivare a determinate cose”.