Nonostante manchino ancora diversi mesi all’inizio del del Grande Fratello, Alfonso Signorini e la sua squadra sono già al lavoro per preparare la nuova edizione, che sbarcherà su Canale 5 a partire dal prossimo settembre.

In merito al parco opinionisti, TvBlog ha svelato un nuovo retroscena. Secondo il portale, l’idea sarebbe quella di un ricambio totale. La produzione del programma ha deciso da tempo che non ci sarà più Sonia Bruganelli, che quindi dopo due edizioni non farà più parte del cast. Orietta Berti, invece, è stata chiamata a fare da coach nella nuova edizione di Io canto, programma in onda a settembre la domenica sera su Canale 5. Un doppio impegno sulla carta impossibile. Si va dunque verso un ricambio totale, a meno che la cantante rifiuti Io canto.

In merito alla voce che riguarda Emanuele Filiberto, invece, che piacerebbe al team che si occupa della trasmissione, pare che il principe non abbia suscitato grande entusiasmo nei vertici Mediaset. Al momento nulla è stato deciso rispetto agli opinionisti della prossima edizione del Grande Fratello. Nei prossimi giorni, la squadra metterà nero su bianco i nomi dei possibili candidati, che poi verranno presentati i giorni successivi al comitato editoriale composto dai vertici del Biscione. Dopo quel summit si potranno avere le idee più chiare. Quel che è certo, è che la prossima edizione del reality rappresenterà una sorta di spartiacque, sia per la formula (cast ibrido con vip e nip), sia per la durata (un minimo di 4 ad un massimo di 5 mesi).