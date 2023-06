Questa mattina TvBlog ha raccontato dell’addio di Alessandro Greco a Cook40, il programma del sabato mattina in onda su Rai 2 dedicato a chi ama cucinare ma non ha mai abbastanza tempo per farlo. Lo stesso portale ha poi svelato che a prendere il suo posto sarà una vecchia conoscenza del mondo dei reality show.

Stiamo parlando di Flavio Montrucchio, che ha partecipato, nell’ormai lontano 2001, alla seconda edizione del Grande Fratello. Per il conduttore torinese si tratta di un ritorno sulla televisione pubblica, visti i suoi trascorsi come attore in Fidati di Me e in altre fiction come Donna Detective e La nuova Squadra.

Dal 2019, Flavio Montrucchio è entrato nel gruppo Discovery, oggi Warner Bros. Discovery, diventandone uno dei volti di punta grazia a programmi come Primo Appuntamento, Primo Appuntamento Crociera e Bake Off Italia. Per l’ex gieffino, legato ad Alessia Mancini, Cook40 rappresenta l’opportunità di rimettere piedi in Rai, dove risulta apprezzato anche dalla nuova governance.