Si sono incontrati tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip e da allora non si sono mai lasciati: stiamo parlando di Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi.

Nel 2020, l’imprenditore ha avuto un breve flirt con Belén Rodriguez, ed in poche settimane è riuscito a fare breccia nel cuore dell’ex vippona partenopea. I due hanno rilasciato un’intervista a Novella 2000, nella quale hanno raccontato come procede la loro relazione a distanza di due anni dall’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Federica e Gianmaria non escludono la possibilità di mettere su famiglia e di convolare a nozze. “Lui è l’uomo che ogni donna vorrebbe avere accanto. Per vivere con lui, mi sono trasferita da Napoli a Milano. E’ molto geloso, ma tende a non farlo notare. Mentre io lo ammetto, sono gelosissima. Girava voce di un bebè, ma non sono mai stata incinta di Gianmaria. Un bimbo non mi dispiacerebbe, ma per il momento non ci stiamo pensando”.

Federica Calemme sogna di lavorare nel cinema: “In passato avevo già fatto televisione, con Flavio Insinna all’Eredità, ma l’impatto che dà il Gf Vip è totalmente differente. Al principio mi faceva un po’ strano essere riconosciuta da tutti, ma poi sono sensazioni piacevoli che tra l’altro ho condiviso sempre con Gianmaria. Ora continuo il lavoro da modella, ma il mio sogno è quello di diventare un’attrice, e sto seguendo un laboratorio cinematografico. Sono già usciti due film a cui ho preso parte”.