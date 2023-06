E’ tornato il sereno tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La coppia nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, ha superato la crisi che ha investito la loro relazione il mese scorso, e adesso sono più uniti che mai.

Nella giornata di ieri, i due ex vipponi sono arrivati in Sardegna, dove ci sarà un evento promozionale legato alla nuova linea di costumi da bagno lanciata dalla modella venezuelana in collaborazione con Sontén, brand di proprietà di Oscar Branzani, ex tronista di Uomini e Donne. Con loro, anche altri tre ex volti noti dell’ultima edizione del Gf Vip: Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nicole Murgia.

Le “zabette” o “ragazze del van”, durante la permanenza nella Casa più spiata d’Italia hanno instaurato un forte legame e sono diventate molto amiche. Amicizia che prosegue anche adesso che il reality show condotto da Alfonso Signorini è terminato. Ieri sera, le quattro ex vippone si sono scatenate tra balli e canti, ovviamente documentando tutto sui rispettivi profili social.

Ma prima di arrivare in Sardegna è andato in scena un siparietto particolarmente simpatico. Mentre Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si trovavano in aeroporto in attesa di imbarcarsi, la “reina” si è ripresa con il suo smartphone, postando poi il video in una storia su Instagram: “Non vedo l’ora di rivedere le mie amiche. Come aveva detto la Murgia, le ‘ragazze del van’ si rincontrano…”. In sottofondo si sente la voce dell’imprenditore veneto che esclama “Che c*lo!”.