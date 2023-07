La storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro pare essere giunta nuovamente ai titoli di coda. Già lo scorso maggio, i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip avevano litigato pesantemente, tanto che l’ex tronista, stando a quanto dichiarato dalla modella venezuelana, l’aveva cacciata di casa. Poi hanno deciso di fare entrambi un passo indietro per provare a ricomporre la frattura che si era creata tra loro, e sono tornati ad essere una coppia.

Ma l’idillio è durato poco: ieri, infatti, l’imprenditore veneto, dopo i rumor circa una nuova presunta lite, ha rotto il silenzio annunciando la rottura con la “reina”: “Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno!”. Insomma, questa volta sembra finita per davvero, ma gli Oriele, durante la loro frequentazione, ci hanno abituato a continui alti e bassi, quindi non è da escludere un nuovo ritorno di fiamma a distanza di poco più di un mese dal primo.

Intanto, emergono i primi retroscena sulla fine della storia tra i due ex vipponi. Sembrerebbe, infatti, che dopo aver litigato mentre erano a cena in un locale in Sardegna, Oriana avrebbe fatto rientro nella struttura ricettiva che ospitava lui, il suo ormai ex fidanzato, Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nicole Murgia, e avrebbe lanciato i vestiti di Daniele fuori da una finestra. Emblematica, al riguardo, la foto postata ieri da Dal Moro nella quale mostra suoi indumenti in due sacchetti per la spazzatura.

L’ex tronista ha fatto rientro a Verona da solo, come testimoniato da un’immagine che lo vede all’aeroporto di Olbia. Oggi, 4 luglio, è il suo compleanno, e l’ex vippone l’avrebbe voluto festeggiarlo in maniera diversa. E invece, dopo la fine della storia con Oriana Marzoli, Daniele lo ha trascorso da solo, tra una bibita e qualche pacchetto di caramelle, come ha lui stesso mostrato in una storia su Instagram.